Mais de 250 descargas adulteradas de motocicletas são destruídas no sudeste do Pará

Itens, do tipo ‘Kadron’, são conhecidos pelo barulho perturbador que tiram o sossego da população – (Foto:Reprodução)

Mais de 250 descargas adulteradas foram destruídas no município de Jacundá, no sudeste paraense. Os itens, conhecidos pelo barulho perturbador que tiram o sossego da população, foram retirados de motocicletas apreendidas no período de 2020 e 2021.

As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta terça-feira (9).

As apreensões foram feitas durante operações conjuntas realizadas com o Departamento Municipal de Trânsito (DMTU).

Ainda conforme a PM, a ação ocorreu na segunda-feira (8) e contou com a participação de militares da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (18ª CIPM).As fiscalizações realizadas pelos agentes têm o objetivo de combater a poluição sonora no município de Jacundá.

Ao todo, os agentes destruíram 253 descargas ‘Kadron’, escapamento que provoca um barulho ensurdecedor que, além de prejudicar a saúde e o meio ambiente, também é considerado uma infração de trânsito.O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada (como o escapamento, por exemplo) constitui infração grave. As penalidades previstas para a conduta são desde multa a retenção do veículo.

Por:Redação Integrada

