Homem é atingido com tiro na boca em Tailândia, no nordeste paraense

Um homem de 61 anos foi baleado na boca durante uma tentativa de homicídio no município de Tailândia, no nordeste paraense. O caso aconteceu na noite de domingo (7), na travessa Irituia, no bairro Novo.

