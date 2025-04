Brasileira está entre os 11 mortos em atropelamento em massa no Canadá

Foto: Reprodução | A musicista brasileira Clara Ganapol Salim, de 34 anos, conhecida como Kira Salim, é uma das 11 vítimas mortas em um atropelamento em um festival de rua em Vancouver, no Canadá, na madrugada deste domingo, 27 (pelo horário de Brasília). Kira vivia no Canadá com o marido havia quase três anos.

O Itamaraty confirmou o falecimento de uma cidadã brasileira no ataque e informou prestar todo atendimento consular aos familiares.

Em nota, o Itamaraty manifestou “profunda tristeza e consternação” com a notícia do incidente. “O governo brasileiro expressa suas profundas condolências às famílias das vítimas e deseja a rápida e plena recuperação de todos os feridos. Estende sua solidariedade ao povo e ao governo canadense.”

Quem era Kira Salim, a brasileira morta no Canadá?

Natural do Rio de Janeiro e com família no Rio Grande do Sul, Kira formou-se em licenciatura em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), em 2014.

Segundo a família, o marido de Kira não estava presente no momento do incidente e aguarda o contato das autoridades locais para dar celeridade ao processo de sepultamento. A vítima trabalhava em uma escola na cidade de New Westminster, a cerca de 26 quilômetros do centro Vancouver.

A polícia de Vancouver informou que a identificação das vítimas do acidente passa por lentidão, mas deve se normalizar nas próximas horas

No Brasil, Kira organizou e cantou no bloco Marcha Nerd, que reúne pelas ruas do Rio de Janeiro diversas pessoas fantasiadas de personagens de animes, desenhos animados, videogames, filmes e histórias em quadrinhos, ao som de aberturas e trilhas de séries, filmes e animes das décadas de 1980 e 1990.

Kira se despediu do bloco em julho de 2022 e, em vídeo publicado nas redes sociais, compartilhou a ansiedade em morar no Canadá.

Nas redes sociais, Kira afirmava que sua missão pessoal como profissional da educação era facilitar o desenvolvimento de jovens e comunidades marginalizadas, criando um ambiente “diverso e equitativo que valoriza diferentes forças e personalidades, oferecendo soluções personalizadas e inovadoras para apoiar os pacientes”.

O atropelamento em Vancouver

A polícia de Vancouver, no Canadá, confirmou que um homem de 30 anos foi dominado pela multidão e preso em seguida. Ele permanece sob custódia. Durante entrevista coletiva, o chefe interino da polícia local, Steve Rai, afirmou que o suspeito sofre com problemas de saúde mental e tinha um histórico significativo de interações com a polícia e profissionais de saúde.

Em entrevista coletiva, Rai descartou, por enquanto, que o caso tenha algum tipo de motivação terrorista e chamou o ataque de o dia mais sombrio da história da cidade.

“Em nome de todos no Departamento de Polícia de Vancouver, quero expressar minhas sinceras condolências às vítimas, a suas famílias e entes queridos e a todos que foram afetados por este ato de violência sem sentido e doloroso”, disse.

Festival homenageia chefe indígena

O Dia de Lapu Lapu comemora Datu Lapu-Lapu, um chefe indígena que enfrentou os colonizadores espanhóis que chegaram às Filipinas no século 16.

Os organizadores do evento em Vancouver disseram que ele “representa a alma da resistência nativa, uma força poderosa que ajudou a moldar a identidade filipina perante a colonização”.

