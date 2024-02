Polícia Federal intima Jair Bolsonaro para depor sobre suposta tentativa de golpe

Defesa afirma que Bolsonaro nunca considerou a possibilidade de um golpe (Foto: Carolina Antunes/PR)

Depoimento de ex-presidente está agendado para a próxima quinta-feira (22).

A Polícia Federal solicitou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar depoimento no contexto da investigação sobre supostas conspirações golpistas envolvendo membros do governo e militares. O depoimento está agendado para a próxima quinta-feira (22). A confirmação foi feita pelo advogado Paulo Cunha Bueno, representante legal de Bolsonaro, em contato com o blog de Andréia Sadi.

A investigação da Polícia Federal revelou, entre outros elementos, a existência de um vídeo de uma reunião na qual Bolsonaro instrui ministros a agirem sem esperar pelo resultado das eleições. No entanto, a defesa afirma que o ex-presidente nunca considerou a possibilidade de um golpe.

Além da gravação encontrada no computador de Mauro Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro, a Polícia Federal obteve outros indícios que colocam o ex-presidente no cerne das supostas conspirações golpistas. Entre esses indícios, destaca-se a gravação de uma reunião realizada em julho de 2022, na qual Bolsonaro convoca seus ministros para discutir estratégias visando evitar uma derrota nas eleições. Na ocasião, Bolsonaro expressa a possibilidade de perder a disputa e insta os ministros a acionarem um “plano B”.

Na mesma reunião, um dos mais próximos auxiliares de Bolsonaro, o general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), sugere que era necessário “virar a mesa” antes mesmo do resultado das eleições.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/14:28:58

