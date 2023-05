Polícia Federal prende três pessoas com arma e ouro ilegais no Pará

Foram apreendidos uma aeronave, celular, ouro em pó e em joia, um revólver e munições. (Foto:Divulgação/ PF)

Polícia Federal prende três pessoas com arma e ouro ilegais em Redenção-PA

A suspeita é de que os suspeitos sejam responsáveis pela logística de garimpos na Terra Indígena de Kayapó, transportando ouro, suprimentos e trabalhadores

Três pessoas que não tiveram nomes divulgados foram presas, na última quinta-feira (25), com arma e ouro ilegais, na área do Aeroporto Gertrudes Gomes, município de Redenção, no sul do Pará. Segundo a Polícia Federal, responsável pela prisão, o ouro estava escondido com uma criança, filha de uma suspeita presa, acompanhada de dois homens. Foram apreendidos uma aeronave, celular, ouro em pó e joias, um revólver e munições. O inquérito aberto vai investigar se o trio fazia transporte de ouro de garimpos irregulares.

Um dos flagrados já havia sido preso por transporte irregular de ouro em 2018. A suspeita é de que eles sejam responsáveis pela logística de garimpos na Terra Indígena de Kayapó, transportando ouro, suprimentos e trabalhadores. A mulher passou a noite presa na Delegacia de Redenção, com o bebê, até conseguir o mandado de soltura, nesta sexta-feira (27).

A aeronave PT-MES, modelo Caravan, de propriedade da empresa Piquiatuba Táxi Aéreo, chegou a fazer um pouso forçado após decolar do aeroporto do município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, com destino à aldeia indígena Ayaramã.

De acordo com informações repassadas pela PF, os policiais foram até o aeroporto para esperar a chegada de uma aeronave. Logo após a aterrissagem, às 10h40, foi feita a revista nos três integrantes do voo. Dois deles, sendo uma mulher, foram presos por transporte ilegal de ouro e porte ilegal de munição. O terceiro tripulante não foi encontrado no local. O outro preso era o dono do avião, que estava no hangar, com posse ilegal de arma de fogo.

Junto às roupas de um bebê de colo estava 1,4 grama de ouro em pó, e três 3 gramas de ouro em pepita. Dentro de uma bolsa feminina da mãe da criança também foram encontrados colar, com dois pingentes de cerca de 10 gramas, 13 pares de brincos de vários formatos e três pingentes de coração, aparentemente de ouro. A munição estava dentro de uma mochila do piloto.

