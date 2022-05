Seduc abre cerca de 3 mil vagas de cursinho preparatório para o Enem a pessoas de baixa renda no Pará; veja como se inscrever

Seduc inicia inscrições para o Polo Enem Metropolitano e Enem Pará Digital — Foto: Ricardo Amanajás/Agência Pará

Polo Enem Metropolitano e Enem Pará Digital é voltado para pessoas precisam de assistência para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Inscrições vão até o sexta, 20, e é todo pela internet .(As informações são do g1 Pará — Belém).

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu, nesta quarta-feira (18), o processo seletivo para as inscrições no Polo Metropolitano Pré-Enem. São cerca de 3.000 vagas, distribuídas em dois turnos. As inscrições vão até sexta-feira (20) e é toda pela internet.

acesse o site da Seduc

Depois clique no banner do anuncio da pré-inscrição para o cursinho preparatório para o Enem

Em seguida você será direcionado para o portal da pré-inscrição onde você indicará se é faz parte da rede estadual ensino ou não.

Aluno da rede estadual de ensino

Preencher os campos de NOME, DATA DE NASCIMENTO e NOME DA MÃE. Clicar em AVANÇAR.

Por fim o sistema irá verificar se o aluno está cadastrado na rede estadual de ensino e depois deve ser confirmada a pré-inscrição.

Aluno que não é da rede estadual de ensino

Preencher a ficha pré-inscrição com NOME, NOME CPF, NOME DA MÃE, DATA DE NASCIMENTO, CIDADE, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL e REDE DE ORIGEM.

Checar se todas as informações estão corretas e finalizar clicando em SALVAR.

De acordo com a Seduc, o cursinho preparatório é voltado para pessoas de baixa renda, que precisam de assistência para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Após a pré-inscrição, o candidato passará por uma análise socioeconômica. A lista com os aprovados no cursinho gratuito será divulgada no dia 24 de maio, e o início das aulas será na segunda-feira seguinte, dia 30.

“ Em 2021, nós atendemos cerca de 10 mil alunos em todo o estado, por meio do Polo Enem e Enem Digital, levando educação de qualidade a quem tanto precisa. Cerca de alunos 500 foram aprovados nas universidades públicas apenas do Estado do Pará. Desses, cinco foram os primeiros colocados em cursos concorridos, como direito”, enfatizou a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Aulas remotas

A Seduc disponibilizar o Enem Pará Digital para quem não puder participar das aulas presenciais. A ferramenta, que é on-line, possui conteúdos preparatórios para o exame nacional e é disponível para todos alunos que estejam frequentando ou tenham concluído os seus estudos nas redes municipal, federal e particular de ensino no Pará.

A plataforma assegura mais de 1,2 mil vídeos aula e conteúdos preparatórios como: Apostilas, materiais didáticos, slides, que podem ser acessados a qualquer hora e por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet. As inscrições para essa modalidade também serão feitas no site da Seduc.

“Em 2021, começamos os trabalhos em agosto, mas tivemos vários alunos no pódio das principais universidades do estado. É um projeto que deu muito certo, o que fez a gente ampliar as vagas este ano, beneficiando também alunos que já concluíram o ensino médio, já que ano passado as vagas eram restritas a quem estava cursando o terceiro ano do ensino médio”, disse o coordenador do Polo Enem Metropolitano, Professor Diego Maia.

Serviço

Inscrições Polo Metropolitano Pré-Enem e Enem Pará Digital iniciam na quarta-feira (18) e seguem até sexta-feira, dia 20. Tudo deve ser feito pelo site da Seduc.

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...