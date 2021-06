Polícia investiga desaparecimento de menina de 10 anos em Viseu, no nordeste paraense

(Foto:Reprodução) – Criança foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (21), nas proximidades da casa da família

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o desaparecimento de uma menina de 10 anos, no bairro Cidade Nova, na cidade de Viseu, no nordeste paraense. A criança sumiu na manhã de segunda-feira (21), após sair para ir até um comércio que fica nas proximidades da casa onde vivia com a família. Segundo a PC, imagens de câmeras de segurança das proximidades já estão sendo analisadas com intuito de esclarecer o fato.

Segundo informações da família da criança, após a saída da menina, a mãe da vítima se preocupou com a demora da filha e decidiu ir até o local em que ela estaria. Lá, a menina não foi encontrada. Uma pessoa relatou que um homem não identificado, que estava em um carro prata vendendo produtos diversos, chegou a abordar a criança. Não há informações de que ele tenha sequestrado a menina.

A Polícia Civil ressalta que qualquer informação que auxilie na elucidação do caso pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181.

