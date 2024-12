Acidente entre ônibus com time de futsal e carreta mata 2 mulheres na BR-163

Parte lateral do ônibus foi danificada – Foto: Site InfocoMS

Veículo transportava 16 pessoas da equipe de futebol feminino de Camapuã, que havia participado de um torneio em São Gabriel do Oeste, onde chegou até a semifinal

Jogadoras de futebol feminino, Kamilly Camargo de 24 anos e Marcela Andressa de 30 anos, morreram em acidente entre micro-ônibus e carreta, na noite deste domingo (8), na BR-163, em Bandeirantes, município localizado a 70 quilômetros de Campo Grande.

O veículo transportava 16 pessoas da equipe de futebol feminino de Camapuã. O time havia participado de um torneio em São Gabriel do Oeste, onde chegou até a semifinal, sendo desclassificado nos pênaltis.

Conforme apurado pela reportagem, o micro-ônibus vinha de São Gabriel do Oeste, via BR-163, quando colidiu com uma carreta na rotatória que dá acesso à BR-060.

A parte frontal da carreta acertou em cheio a parte lateral do micro-ônibus. Com o impacto, o ônibus saiu da pista e foi parar no canteiro central do entroncamento BR-163/BR-060.

Várias pessoas ficaram feridas e presas às ferragens, com fraturas e ferimentos leves. Vítimas foram levadas para hospitais de Camapuã e São Gabriel do Oeste, mas, devido à gravidade do quadro clínico, tiveram que ser transferidas para Campo Grande.

Parte lateral do ônibus foi danificada e parte frontal da carreta ficou bastante destruída, com amassos e avarias.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Polícia Rodoviária Federal (PRF), unidades de resgate da CCR MSVia, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O prefeito reeleito de Camapuã, Manoel Nery, lamentou a morte das jovens nas redes sociais.

“Manifestamos nossas mais sinceras condolências as familias e amigos pela perda irreparável de duas vidas. Nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos Nossas mais sinceras condolências às familias e amigos. Colocamos nossas equipes à inteira disposição para prestar todo o suporte necessário. Que Deus conforte o coração de todos os envolvidos”.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 709 acidentes e 57 mortes foram registradas de janeiro a outubro de 2024, nos 845 quilômetros da BR-163, que cortam o Estado de norte a sul.

Os números equivalem a uma média de 71 acidentes por mês, pior índice visto desde 2017. De janeiro a dezembro daquele ano, foram registrados 877 acidentes, uma média de 73 acidentes por mês.

Além disso, a BR-163 é a rodovia com o maior número de atropelamentos de animais em Mato Grosso do Sul em 2024.

De acordo com a PRF, 16 dos 33 atropelamentos ocorreram neste trecho que liga sul e norte do Estado.

Fonte: Naiara Camargo – O Correio do Estado no Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/15:32:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...