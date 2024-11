Leilão da Receita tem iPhones 14 Pro Max por R$ 800

A Receita Federal realiza leilão eletrônico com iPhones 14 Pro Max a partir de R$ 800 e lote com R$ 2 milhões em relógios. | Foto: Reprodução

AReceita Federal se prepara para realizar um leilão eletrônico de bens apreendidos e abandonados, despertando grande interesse por oferecer itens de alto valor com preços iniciais muito atrativos. Essa é uma oportunidade para quem quer adquirir produtos pagando um valor muito abaixo do mercado.

O novo leilão da Receita Federal em São Paulo, e o último do ano realizado pela Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, disponibilizará produtos variados, como aparelhos eletrônicos, roupas e peças automotivas.

Ao todo, são 168 lotes, com valores iniciais entre R$ 200 e R$ 276 mil. Informações e imagens dos produtos podem ser acessadas aqui. Só é possível arrematar lotes fechados, sem a possibilidade de lances individuais para cada produto.

As mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal em ações de controle do comércio exterior ou são produtos que foram importados e abandonados posteriormente.

O leilão acontece de forma eletrônica, pelo Portal e-CAC, e as propostas podem ser apresentadas das 8h do dia 28 de novembro às 21h do dia 2 de dezembro. No dia seguinte, 3 de dezembro, as propostas serão classificadas em ordem e, às 10h, será aberta a sessão para apresentação de lances.

O QUE ESTÁ DISPONÍVEL

Entre os produtos da Apple disponíveis, há um total de 11 iPads, 38 MacBooks e 48 iPhones, sendo seis deles do modelo 14 Pro Max, versão recente disponível no leilão. Para os lotes com esse modelo, o preço mínimo dos lances varia entre R$ 800 e R$ 2.700.

O lote 12 conta exclusivamente com relógios de diversos tipos, como analógicos e smartwatches. O preço inicial para lances é de R$ 276 mil e o valor de mercado dos produtos desse lote é de mais de R$ 2 milhões.

Avaliadas em quase R$ 50 mil, nove câmeras fotográficas estão disponíveis a um lance inicial de R$ 6.500, no lote de número 100. Os equipamentos são das fabricantes Fuji, Nikon e Olympus.

Há também roupas e acessórios de grifes e marcas famosas, como Hermés, Balmain e Calvin Klein. Esses produtos estão distribuídos principalmente a partir do lote 121 em diante.

Com bolsas e calçados, o lote 133, por exemplo, pode ser arrematado a um lance inicial de R$ 43 mil. O valor de marcado dos itens é de de R$ 430 mil.

A verificação da maioria dos produtos antes do leilão é possível tanto de maneira remota, quanto presencial. A verificação online dos lotes 1 a 124 será online via WhatsApp, e presencial, no Aeroporto de Viracopos, das 13h às 17h.

Os lotes 125 a 127 terão verificação por vídeo gravado mediante solicitação. Já os de número 128 a 149 serão verificados presencialmente, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e os 150 a 168, em São José do Rio Preto, no interior paulista.

Informações mais detalhadas sobre horários e agendamentos estão no item 2 do edital.

COMO PARTICIPAR

A participação no leilão ocorre de forma online. Após acesso ao Portal e-CAC, o interessado deve escolher o Edital de Leilão nº 0800100/000006/2024 e ir à opção “incluir proposta”.

Só é possível apresentar uma proposta por lote. No dia 3 de dezembro, a sessão para apresentação de lances será aberta, e o valor de cada proposta será disponibilizado.

As mercadorias podem ser adquiridas por pessoas físicas e pessoas jurídicas, contudo há restrição para pessoas físicas em alguns casos. Elas não poderão apresentar mais de uma proposta para os lotes contendo celulares e notebooks, devendo optar apenas por um de cada.

Além disso, os itens dos lotes contendo celulares e acessório não poderão ser revendidos, mesmo que sejam arrematados por empresas.

CRONOGRAMA E INFORMAÇÕES MAIS RELEVANTES

O período para apresentação de propostas começa em 28/11/2024 às 8h00;

O prazo para envio de propostas termina em 02/12/2024 às 21h00

A sessão pública para classificação das propostas ocorre em 03/12/2024 às 9h00;

A abertura para apresentação de lances está marcada para 03/12/2024 às 10h00;

O leilão será realizado no Sistema de Leilão Eletrônico, acessível via e-CAC;

Se o leilão não puder ocorrer na data prevista, será adiado para o próximo dia útil;

