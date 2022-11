Advogado é encontrado morto dentro de casa em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sanclair foi assessor jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, em 2021, da prefeitura de Novo Progresso no mandato do prefeito Gelson Dill (MDB).

Segundo informações preliminares, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência, após vizinho chegar na residência e encontrar o advogado caído com marca de tiros pelo corpo. A citima teve celular furtado e o sistema de câmera de segurança destruído. O advogado era morador do bairro Nego do Bento, segundo a polícia principal suspeita é execução.

You May Also Like