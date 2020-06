Polícia investiga morte de menino de 11 anos em Brasil Novo, sudoeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em interrogatório, o adolescente confessou que Anderson se machucou durante uma brincadeira de luta. Ele teria caído no chão, batido a cabeça e convulsionado. Outro adolescente, de 13 anos, também estava no local.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Anderson foi encontrado ao lado da casa do amigo, um adolescente de 15 anos.

A morte de uma criança de 11 anos em Brasil Novo, sudoeste do Pará, está sendo investigada pela Polícia Civil. O corpo de Anderson da Cunha Campos foi encontrado no último sábado (13) em um terreno abandonado. Um adolescente de 15 anos foi apreendido.

(Foto:Reprodução) – De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Anderson da Cunha Campos foi encontrado ao lado da casa do amigo, um adolescente de 15 anos.

You May Also Like