Polícia investiga se incêndio de carro em casa de apoio de Jacareacanga foi criminoso

Carro da casa de apoio de Jacareacanga é incendiado em Santarém — Foto: Redes Sociais

Incêndio aconteceu na noite de sábado (17). Entre as hipóteses apontadas pela causa do incêndio no local é de uma tentativa de assalto.

A Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, investiga as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio que deixou um carro destruído na garagem da casa de apoio do município de Jacareacanga na noite de sábado (17). O veículo pertencia a uma enfermeira que trabalha na casa de apoio.

Segundo informações de populares, no local, o vidro de um outro carro precisou ser quebrado porque não encontraram a chave do veículo no momento do incêndio. Um galão de gasolina também foi encontrado.

Ao g1, entre as hipóteses apontadas pela enfermeira para tentar explicar o que causou o fogo que atingiu o carro, está a de que uma tentativa de assalto possa ter provocado as chamas que consumiram o veículo no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A janela de um segundo veículo precisou ser quebrado no momento do incidente — Foto: Redes Sociais

Em fotos divulgadas, é possível ver o estrago que o incêndio causou no carro. Uma equipe da perícia foi até a casa de apoio na manhã de domingo (18) por volta das 9h para investigar o caso.

O g1 apurou que a causa do incêndio provocado por uma tentativa de assalto não foi confirmada pela polícia. Imagens de câmeras de segurança de residências próximas do local estão sendo analisadas pela perícia.

Até a última atualização desta reportagem o resultado da perícia ainda não havia sido divulgado. (Com informações de Alan Martins, g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 19/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...