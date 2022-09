Publicação Nº 210/2022 – TRR REALEZA LTDA

TRR REALEZA LTDA , localizado na Rodovia BR 163, KM 237, S/N, Vila Isol em Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 44.091.469/0001-59, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Operação, através do Processo n° 1249/2022 no dia 05/08/2021, para atividade de Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).

