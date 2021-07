Polícia mata “Hello Kitty do tráfico” em operação no RJ

Hello Kitty era considerada a gerente do tráfico. | Foto:Reprodução

Além dela, “Vinte Anos” e mais dois homens foram mortos no confronto em em São Gonçalo.

A Polícia Militar realiza uma operação no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (16). Durante confronto com a polícia, a gerente do tráfico, Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, conhecida como “Hello Kitty do tráfico”, morreu.

Além dela o traficante Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, também morreu. Eles são apontados como a principal liderança do Comando Vermelho (CV) responsáveis pelo controle da venda de drogas em várias comunidades em São Gonçalo.

As investigações policiais apontam o lugar como uma espécie de ‘Hotel do CV’, onde a dupla estava abrigada há mais de um ano.

Outros dois acusados de serem comparsas de Hello Kitty e Vinte anos, mantinham uma família refém dentro da comunidade. Durante a troca de tiros, eles também foram baleados e chegaram a ser socorridos pelos policiais, mas não resistiram. A PM apreendeu dois fuzis e duas pistolas.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM , do Batalhão de Ação com Cães e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) seguem no interior da comunidade e realizam buscas por outros criminosos, mas não encontraram nenhuma família mantida refém.

A favela Nova Grécia, às margens da rodovia estadual RJ-104, é uma das comunidades lideradas por Hello Kitty e Vinte anos. No local, a traficante ficou conhecida ao assumir o posto de número dois na hierarquia, após Vinte Anos ser baleado em troca de tiros com rivais.

QUEM SÃO

Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, é apontada como a ‘Dama do Tráfico’. Ela passou a frequentar as rodas do tráfico de drogas depois de ter sido apadrinhada por Vinte Anos. Quando jovem frequentava a igreja evangélica e ficou conhecida pela polícia após ser identificada em investigações como uma das responsáveis pelos assaltos na RJ-104, nas imediações das comunidades Nova Grécia e Novo México, em São Gonçalo.

Em 2018 Helo Kitty foi presa em flagrante. Porém, ela não ficou um único dia na cadeia, sendo liberada em audiência de custódia, sob a alegação de ser ré primária.

A dupla morta hoje era ligada à facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e migraram para o Comando Vermelho. Hello Kitty e Vinte Anos eram vistos no Complexo do Salgueiro após a guerra instaurada entre os traficantes Thomas Jayson Vieira Gomes, conhecido como 3N, e Antonácio do Rosário, o Schumaker, morto por 3N.

Com informações do O Dia

