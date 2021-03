Polícia Militar apreende 415 quilos de maconha em Mato Grosso e 4 são presos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A equipe recebeu denúncias que uma residência estava sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes e que os suspeitos escondiam as drogas em uma região de mata, nos fundos do imóvel. Os militares passaram a fazer buscas, descobriam o local e encontraram com os suspeitos, que ao perceberem a presença da guarnição, correram e pularam o muro para entrar na casa.

A ação dos policiais militares do Grupo de Apoio ocorreu, ontem, no bairro Lagoa Azul, em Cuiabá, e resultou na apreensão de 449 tabletes de maconha fechados e 52 abertos. Quatro homens, 27, 23 e dois de 24 anos, foram presos. Um usa tornozeleira eletrônica.

