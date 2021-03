Líder espiritual suspeito de estupros e aborto em Divinópolis é preso durante a Operação ‘Resguardo’

Polícia Civil prendeu suspeito de estupro e abordo durante operação em Divinópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo a Delegacia Especializada da Mulher, o trabalho investigativo identificou cinco mulheres vítimas, com idades entre 28 e 56 anos. O homem de 53 anos já foi indiciado e está à disposição da Justiça.

Em desdobramento da Operação “Resguardo realizada em todo país, a Polícia Civil em Divinópolis prendeu nesta segunda-feira (8) um líder espiritual, de 53 anos, por estupros e aborto. Com os trabalhos em andamento ele já foi indiciado e se encontra à disposição da Justiça.

Segundo a Delegacia Especializada da Mulher, o trabalho investigativo identificou, até o momento, cinco mulheres vítimas, com idades entre 28 e 56 anos.

Investigações

Segundo a polícia, as investigações tiveram início em março de 2020, quando a polícia recebeu denúncia de que um líder espiritual teria praticado diversos abusos sexuais contra várias mulheres e adolescentes.

Conforme apurado, durante as sessões o líder espiritual se valia da sua posição de sacerdote espiritual para abusar das vítimas, que o procuravam buscando auxílio para cura de doenças físicas e emocionais.

“Segundo relato das vítimas, o líder espiritual ministrava chás e sabonetes de ervas com a promessa de cura. O homem então começava a acariciar o corpo delas, sob o argumento de estar fazendo o ato em nome de espíritos”, informou a delegada que preside o inquérito, Maria Gorete Rios.

A delegada revelou ainda a existência de fortes indícios de que o investigado teria praticado aborto em uma das vítimas sem o consentimento dela e, em outra circunstância, transmitido Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) a outra, à época, uma adolescente de idade não informada.

Ameaças

Algumas vítimas ainda relataram terem sofrido ameaças por parte do suspeito, quando decidiam parar de frequentar o centro e o denunciar. A partir das apurações, a polícia reuniu as provas e representou pelo mandado de prisão preventiva do líder espiritual, que foi detido quando saía da residência dele, no Bairro Floresta.

Suspeito nega os crimes

Segundo a Polícia Civil, o líder espiritual negou os crimes. Contudo, foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça para andamento do caso.

Indiciamento

Ao todo, três inquéritos foram concluídos e remetidos à Justiça, com indiciamento do investigado pelos crimes de estupro e aborto. Além disso, um quarto inquérito está em andamento e apura a paternidade do filho de uma das vítimas, o qual supostamente seria do investigado.

