Polícia Militar identifica e prende em flagrante assaltante de pedestre em Novo Progresso;Vídeos

A polícia militar, prendeu nesta terça-feira, 18 de abril de 2023, um homem que praticou roubo há uma mulher de bicicleta em via pública a luz do dia em Novo Progresso-PA. (Foto:Reprodução)

O roubo, com imagens do assaltante, foi divulgado pelo Jornal Folha do Progresso, nesta terça-feira (18). O Suspeito, preso pelos policiais militares estava em fuga para outra cidade, a motocicleta e objetos de furto foram apreendidos, ele confessou o crime e que usou cartão da vítima para fazer compras.

Policia Militar – Após receber a denúncia do roubo, onde um homem passou com uma moto Honda Pop 110cc de cor branca, e roubou a mulher que estava a caminho do trabalho, levando a sacola com seus pertences, na Rua Planalto, no bairro Jardim Planalto, por volta das 07h30min, desta terça-feira (18), policias tiveram acesso a sistema de câmeras de segurança da redondeza e identificaram o suspeito. Segundo a PM, obteve imagens de câmera de segurança, com as características do indivíduo em mãos foi realizado buscas por todo o município e obtendo informações que o indivíduo estaria deixando o município e se descolando até a cidade de Rurópolis. (distante 478 km de Novo Progresso).

De imediato foi feito o deslocamento pela BR 163 no sentido Rurópolis, e no Km 345 foi localizado e interceptado o indivíduo que estava conduzindo a motocicleta. Durante a busca pessoal foi localizado o cartão de crédito da vítima Maria Elon da Costa na posse do mesmo, e o acusado identificado como Cleiton Chagas da Conceição confessou o crime e disse que usou o cartão da vítima para comprar roupas e objetos.

O indivíduo e os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia civil para os procedimentos cabíveis.

OBJETOS APREENDIDOS;

01 MOTOCICLETA MODELO POP 110 BRANCA

03 CELULARES

02 CARTEIRAS

04 CIGARROS ELETRÔNICOS

03 ESSÊNCIAS

03 BOLSAS

ROUPAS

04 CARREGADORES DE CELULAR

01 TÊNIS

01 ÓCULOS DE SOL

Cleiton Chagas da Conceição, foi flagrado em uma loja de moto usando cartão da vítima, ao ser preso confessou o crime e disse que usou o cartão da vítima para comprar roupas e objetos. (assista ao video abaixo)

