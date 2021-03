Suspeitos de ameaçar colonos são presos pela Polícia Ambiental em Santarém

(Foto:Reprodução) – Dois homens foram presos, duas armas de fogo e munições foram apreendidas durante uma ação realizada por equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª CIPAmb) na tarde da última sexta-feira (19), no município de Santarém, região oeste do Estado.

Os agentes foram informados pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) que alguns homens, armados com pistolas, estavam transitando em um veículo e ameaçando moradores de uma comunidade localizada próximo ao Km 110 da rodovia Transuruará. Segundo informações repassadas pelo denunciante, as ameaças eram por conta de conflitos agrários que ocorrem na região.

No local os militares conseguiram abordar dois suspeitos que estavam em um carro com as mesmas características repassadas na denúncia. Na abordagem veicular foram encontradas uma pistola PT 92, calibre 9 mm, com dois carregadores e vinte e oito munições uma pistola PT 838, calibre .380, com dois carregadores e mais vinte e quatro munições. Como os suspeitos não apresentaram as documentações necessárias para portar os armamentos, foram apresentados na 16° Seccional de Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PM

