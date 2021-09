Polícia Militar prende outro comparsa do matador do comerciante Brenda com drogas em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto>Divulgação PM) = Como parte das investigações da Policia Militar relacionadas a homicídio ocorrido nesta terça-feira 31 de agosto de 2021, em Novo Progresso, policiais Militares prenderam em flagrante nesta quarta-feira (01/09) Jefferson Santos Pinheiro (vulgo Jeffinho) com a droga deixada por Renato Correia da Silva (vulgo Ligeirinho) que matou a tiro o empresário Mendonça, do comercial Brenda. Chegando ao local, foi feita a busca e foram encontrados, na residência, entorpecentes, balança de precisão e materiais para o preparo da droga.

