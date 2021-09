Polícia prende duas pessoas com droga e a arma usada na morte do comerciante Brenda em Novo Progresso

Polícia prende duas pessoas e apreende arma usada na morte do comerciante dono do Mini Box Brenda na casa de traficante em Novo Progresso. (Foto:Reprodução)



Uma arma, drogas, dinheiro, celulares e munições foram apreendidos pela polícia em uma casa pertencente à traficante Ana Patrícia Santos (vulgo Neguinha) que já tem passagem no Sistema Prisional desde 2012.

Leia mais:Empresário Brenda morto dentro do estabelecimento reagiu a um assalto em Novo Progresso

*Polícia Militar prende segundo suspeito envolvido na morte do empresário Brenda em Novo Progresso

Ainda conforme a informação da PM a diligencia aconteceu por volta das 10h30mn desta quarta-feira ,01 de setembro de 2021 , para fazer a busca da arma de fogo usada na morte da vítima Mendonça do comercial Brenda. Chegando ao local, Neguinha foi chamada para dialogar e a mesma assumiu que guardou a arma de fogo do Renato. A mesma levou a guarnição até seu quarto para pegar a arma de fogo e encontrou um revólver Taurus, cal. 38, sem numeração, com 04 munições cal. 38 e 01 cal. 32.

No quarto, juntamente com os entorpecentes, arma de fogo, munições e outros bens de alto valor sem nota fiscal, estava o nacional Mauro Cordeiro Silva Morais (vulgo Nuvem Azul) que já tem passagem por tráfico de drogas no Sistema Prisional.

Materiais apreendidos:

– Substância semelhante a Crack (35,7g);

– Substância semelhante a Maconha (19.8g);

– R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais) reais em espécie;

– 01 (um) telefone Samsung preto;

– 01 (um) telefone Samsung vermelho;

– 01 (um) telefone Xiaomi Redmi de cor preta;

– 01 (um) revólver, marca Taurus, Cal. 38, sem numeração;

– 05 (cinco) munições não deflagradas: quatro cal. 38 e uma cal. 32;

– 02 (duas) moto-serras da marca Stihl;

– 01 (um) assoprador da marca Stihl;

– 01 (uma) makita MCC-401;

– 01 (uma) serra Hammer;

A arma com os traficantes Nuvem Azul e Neguinha com os bens apreendidos foram levados para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

