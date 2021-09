Polícia Militar prende segundo suspeito envolvido na morte do empresário Brenda em Novo Progresso

PM DE NOVO PROGRESSO DESVENDA E PRENDE ENVOLVIDOS EM DOIS CRIMES EM MENOS DE 24 HORAS.(Foto:Divulgação) –

Após obter imagens do circuito interno de segurança a polícia saiu na captura dos suspeitos e prendeu ainda na terça-feira 31 de agosto de 2021, uma motocicleta e o condutor envolvido no assalto seguido de morte do empresário Peter Mendonça, proprietário do Mini Box Brenda no bairro Bela vista em Novo Progresso.

O condutor da Pop placa QDW-0714 foi identificado como Yuri F.do S.J. foi preso em flagrante e entregou o comparsa Renato Correia da Silva (vulgo: Ligeirinho) que disparou contra a vítima Mendonça do mercadinho Brenda, que veio a falecer a caminho do hospital.

Renato (vulgo Ligeirinho) foi preso na manhã desta quarta-feira 01 de agosto de 2021, após denúncia anônima que levou a polícia até o paradeiro do acusado.

Conforme divulgou a Policia Militar após a constatação das denúncias anônimas, via campana, os militares, diante dos indícios fortíssimos de autoria e materialidade, chegaram até a residência na rua Valdir Antônio Sanches, bairro Jardim América que já estava com a porta aberta, e que, após ser adentrada, foram encontrados os nacionais; Renato Correia da Silva (vulgo: Ligeirinho) Lucas Fabricio Ribeiro Zamoner (vulgo: Luquinhas). Na residência foi encontrada uma balança de precisão, 5.7g de cocaína, 8.2g de maconha, R$ 75,00 reais em dinheiro e moedas, quatro aparelhos celulares e uma televisão de marca Samsung sem nota fiscal.

Ao ser indagado, Ligeirinho confessou aos policiais ser o autor dos disparos contra a vítima Mendonça, e ao ser perguntado sobre o armamento utilizado no crime, o mesmo relatou que teria vendido por R$ 1.500,00 para a Traficante de vulgo Neguinha (Ana Patricia Santos). Ato contínuo, a guarnição encontrou a arma do crime na residência da “Neguinha”.

Também informou que tinha guardado uma parte dos seus entorpecentes com o traficante de vulgo: Jeffinho (Jeferson Santos Pinheiro).

Diante do flagrante delito, Renato e Lucas foram conduzidos para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

Ação da PM

A Policia Militar no comando do Capitão Alves comandante da 7ª CMP de Novo Progresso, conseguiu em menos de 24 horas desvendar e prender os envolvidos em dois crimes bárbaros que chocou a sociedade progressense.

Alves divulgou para imprensa local que pediu reforços do grupo especializado tático e que todas as viaturas estão nas ruas para manter a segurança, ordem e prender os infratores.

