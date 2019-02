Tirullipa relata momentos de terror em Belém e critica governo por falta de segurança

O humorista Titullipa usou os stories no Instagram, nesta segunda-feira (07), para relatar os momentos de pânico que passou junto com sua equipe em Belém, na madrugada de domingo (06). Após realizar um show na capital paraense, ele e a equipe jantavam no restaurante Emporium Belém, localizado na rua Bernal do Couto, próximo a avenida Visconde de Souza Franco, mais conhecida como Doca, no bairro do Umarizal, em Belém, quando dois homens em uma motocicleta passaram na rua e efetuaram três disparos que atingiram a vidraça do estabelecimento.

O humorista diz que ainda não tinha falado sobre o assunto para não preocupar os familiares, mas resolveu se pronunciar após muitos fãs perguntarem se eles estavam bem. “A gente não quis comentar para não preocupar a família, mas de fato aconteceu uma coisa muito chata em Belém. Fizemos um show maravilhoso e quando fomos jnatar, nós estávamos no restaurante quando passou dois caras em uma moto e meteram bala no restaurante. Foram 3 tiros, que atravessaram a vidraça”, conta.

Tirullipa conta como eles tentaram se proteger. “Graças a Deus ninguém foi atingido. Tinha um movimento bom no restaurante e muita gente começou a correr. Nós nos deitamos no chão, achamos que era um assalto, cada qual se protegendo da maneira que podia”, lembra.O filho de Tiririca criticou a segurança no Pará e fez um apelo ao Governo. “Eu só quero aqui fazer um apelo e chamar a atenção dos governantes, não só de Belém como do Brasil, para cuidar mais da nossa segurança. Belém está muito violenta. O povo de Belém está sofrendo muito com a violência e não merece isso”, critica.

“A gente podia ter morrido de graça por causa da violência e desses vândalos que fizeram isso. Chega de violência. Que Deus abençoe o povo de Belém”, finaliza.

O Emporium Belém informou, através de nota, aos seus clientes que na madrugada do último domingo (6), o restaurante foi mais uma vítima da violência em Belém. Por volta das 2 horas da manhã, dois homens em uma moto passaram atirando na rua e os disparos atingiram os vidros do Emporium Belém. No momento haviam poucos clientes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e todo apoio necessário foi prestado a quem estava no local. A polícia está investigando o caso.

A nota afirma ainda que o estabelecimento aguarda um breve retorno sobre o que de fato aconteceu. “Ressaltamos que sempre prezamos pela segurança dos nossos clientes, de tal forma que oferecemos estacionamento privativo, segurança 24h, além de câmeras de vigilância. Agradecemos a compreensão. Já estamos funcionando normal”, diz a nota.



(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...