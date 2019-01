Polícia Militar recupera caminhonete roubada em Castelo de Sonhos

(Foto:Reprodução whatsApp)- A Polícia Militar de Castelo de Sonhos, no comando do Sargento Cruz , abordou na manhã desta terça-feira (29) por volta de 11h00mn em uma das Avenidas principal daquele Distrito [ próximo ao supermercado Castanha] uma caminhonete Hilux com placas QHT 5050 de Blumenau (SC) em atitude suspeita.

Ao chegar o veiculo foi constatado que o mesmo tinha indicação e furto. A camioneta foi furtada em Santa Catarina, o proprietário foi localizado e informou que já havia recebido o seguro do veiculo, iria avisar a seguradora.

O condutor foi preso e junto com o veículo foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Castelo de Sonhos para as demais providências.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO(com informações do Sargento Cruz)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...