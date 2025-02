Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Marabá

(Foto: Redes Sociais) – O suspeito se evadiu para uma área de mata nas proximidades, não sendo possível sua captura no momento.

Em uma ação da Operação Tolerância Zero, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta Honda Biz 125 de cor rosa, com placa NSO3A36, que havia sido furtada na madrugada desta sexta-feira (07). A recuperação ocorreu no mesmo dia, às 14h45, na Folha 25, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta que apresentava características semelhantes àquelas do veículo furtado, conforme informações repassadas via Núcleo Integrado de Operações (Niop). O condutor da moto, ao perceber a presença da viatura, fez uma conversão rápida e suspeita em direção à Folha 25.

Os policiais iniciaram um acompanhamento e, posteriormente, encontraram a moto abandonada em um terreno baldio na avenida principal da Folha 25. O suspeito se evadiu para uma área de mata nas proximidades, não sendo possível sua captura no momento. A motocicleta foi apresentada na delegacia local para os procedimentos legais necessários.

