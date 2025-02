Prefeitura de Parauapebas reúne com sindicatos para tratar do reajuste salarial dos servidores

(Foto: Reprodução) – A gestão municipal apresentou proposta de reposição inflacionária de 4,83%, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e 7,69% para o vale alimentação, baseado no IPCA alimentos e bebidas.

A primeira mesa de negociação sobre o reajuste salarial de 2025 contou com a participação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Pará (Sindsaúde), Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) e o Sindicato dos Servidores Públicos de Parauapebas (Sinseppar) para discutirem as propostas de reajuste salarial para os servidores públicos do município.

“Dá para ver que todo mundo está querendo o melhor para cada categoria, tanto para o governo quanto para os servidores. Os sindicatos, claro, defendendo as suas categorias, as suas posições. Foi solicitado um aumento considerável, mas a proposta do governo é pela reposição inflacionária, neste primeiro momento”, explica a chefe de Gabinete, Joelma Leite.

A Prefeitura de Parauapebas apresentou proposta de reposição inflacionária de 4,83% para o salário, e 7,69% para o vale alimentação. No entanto, os sindicatos apresentaram a proposta de 7,65%, baseado no ganho real do salário mínimo, ou seja, reposição inflacionária mais 2,67%. E o vale alimentação em R$ 1,5 mil, acompanhando o valor proposto pelo Estado, o que corresponde a mais 15% de reajuste.

Joelma Leite afirmou que a gestão irá analisar um aumento com um percentual de ganho real para ser discutido na próxima mesa e destacou os desafios financeiros enfrentados pela administração. “Nós estamos trabalhando com um orçamento que não foi elaborado por nós. Estamos pegando uma cidade cheia de dívidas e estamos trabalhando com todas essas situações para que a gente consiga colocar para Parauapebas nos trilhos. Então, são muitas questões que têm que ser levadas em consideração”, analisa a chefe de Gabinete. A segunda mesa de negociação está prevista para 14 de fevereiro, às 15h.

Fonte: Ingrid Sales – Secom PMP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2025

