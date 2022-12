Sefa apreende 2.750 caixas de cachaça com notas irregulares, em Marabá

(Foto:Agência Pará) – O valor da mercadoria é de R$ 123.919,90 e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 99.108,16.

Fiscais de receitas da Secretaria de Estado da Fazenda, Sefa, apreenderam, no domingo (4), 2.750 caixas de cachaça transportadas com nota fiscal irregular, no km 120 da Rodovia Transamazônica, a 130 quilômetros de Marabá, em sudeste do Pará

O veículo oriundo de Pirassununga, São Paulo, foi retido no posto fiscal de Jarbas Passarinho, unidade de Carajás. Em dois dias foram apreendidas 9.126 caixas de vodca e cachaça.

“Ao se iniciar a fiscalização o motorista apresentou nota fiscal que tinha como remetente o estado do RJ e destino a Boa Vista, Roraima. Existia uma segunda nota fiscal emitida para o mesmo veículo, de mesma placa e também com quantidade idêntica da bebida. Ou seja, era uma tentativa de burlar o Fisco para não pagar o imposto estadual antecipado, que é devido em cargas de bebidas”, declarou coordenador da unidade de Carajás, Gustavo Bozola.

O valor da mercadoria é de R$ 123.919,90 e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 99.108,16.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Sefa, auditor fiscal de receitas estaduais Paulo Veras, a central de monitoramento de cargas permite realizar um trabalho articulado entre a Diretoria de Fiscalização e as unidades de mercadorias em trânsito, ampliando o controle de cargas que entram e saem do Pará. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 06/12/2022/10:21:04

