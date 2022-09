Polícia prende acusado de matar vizinho para roubar celular na Vila Isol em Novo Progresso

(Foto: Rede Social) – Policiais civis e militares de Castelo de Sonhos (distante 154km de Novo Progresso) , prenderam, nesta sexta-feira, 9 de setembro de 2022, Valdinei Silva. Após 3 dias de investigação, ele foi identificado como autor de crime de latrocínio (roubo seguido de morte), que vitimou um homem no distrito de Vila Isol (km 1000), em Novo Progresso.

A vítima, identificada como Valdomiro Adilio Krupinski, foi encontrada caída ao chão sangrando, próximo à residência em que morava, com vida, consciente relatou para o irmão que o seu vizinho Valdinei Silva roubou seu celular. Adílio teve perfuração de arma branca(faca), no peito e um corte profundo no pescoço, foi socorrido pelo SAMU e internado com vida no hospital municipal de Novo Progresso, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Investigação

Após receber a denúncia do crime registrada pelo irmão da vítima, investigadores da Policia Civil de Novo Progresso, encontraram o paradeiro do acusado. Com as informações que o acusado se encontrava na comunidade de Cachoeira da Serra o delegado João da DEPOL de Novo Progresso, acionou a polícia de Castelo de Sonhos para capturar o acusado.

Um Policial civil sozinho de imediato foi na captura do acusado – pediu ajuda para a Policia Militar – ao chegarem na residência o mesmo na comunidade de Cachoeira da Serra, Valdinei tentou fugir se escondendo na área de mato, policiais saíram na capturam encontraram o acusado escondido na mata, foi dado voz de prisão ele se entregou e confessou ter cometido o crime.

Valdinei Silva, está preso a disposição da justiça.

