Polícia prende dupla que abastecia bocas de fumo em Santarém

(Foto:Reprodução) – Railton Wesley Xavier Bentes de 32 anos e Renata Cristine de Oliveira foram presos por suspeita de tráfico de drogas na tarde de terça-feira (17) na Avenida Edvaldo Leite, bairro São Francisco em Santarém. A atitude suspeita despertou o interesse da polícia em abordá-los.

A PM deu ordem de parada quando os dois trafegavam em uma motocicleta próximo a um motel. Durante a revista pessoal em Railton, a guarnição encontrou em sua mochila uma grande quantidade de entorpecentes, aparentemente cocaína e maconha. Renata não passou pela revista pessoal, pois na ocasião não havia uma policial.

A dupla foi conduzida a UIP da Nova República e o produto ilícito foi apreendido, a qual foi destinado para realização de perícia.

Moto apreendida com os suspeitos

Sem citar o endereço, os suspeitos afirmaram para a polícia que a droga seria distribuída em diversas bocas de fumo no município de Santarém.

O Sargento Elson do 35° PBM, informou que as prisões aconteceram dentro das Operações Saturação e Overlord com objetivo de inibir os atentados direcionados aos agentes de segurança pública que vem ocorrendo nos últimos dias. (As informações são do O Impacto – Colaborou Júnior Pião)

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...