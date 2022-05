BR-163 é feita com concreto pela primeira vez no Oeste de SC

(Foto:Reprodução/ Dnit) – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou na noite desta quarta-feira dia 11, a pavimentação do trecho entre São José do Cedro e Guaraciaba, na BR-163. A pista está sendo construída de concreto.

Por meio de nota, o Dnit informa que o sistema “pare e siga” será executado 24 horas por dia enquanto seguirem as obras, que começaram na altura do km 97. (As informações são do Portal Oeste Mania).

Durante o dia o trânsito é interrompido totalmente em ambos os sentidos, por duas horas, para que a pavimentação seja aplicada. Após o período, o tráfego é aberto em meia pista, no sistema “pare e siga”, até zerar a retenção.

Eliminada a retenção de veículos, a rodovia volta a ser completamente interditada por mais duas horas para a sequência das obras. Em seguida, ocorre nova abertura, com o trabalho seguindo nesta alternância diariamente.

À noite não são feitas obras, mas devido à necessidade de secagem do concreto, o tráfego permanece em meia pista, também no sistema “pare e siga”.

Os motoristas podem utilizar rotas alternativas e desvios por rodovias estaduais. As equipes do Dnit fazem a sinalização para a segurança da operação, mas os motoristas devem ter bastante atenção ao passar pelo local.

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022/09:09:16

