Polícia prende golpista que se passava por filho de governador e por CEO bilionário

Na casa do suspeito, também foi encontrada uma identidade em nome do jogador Renan Carvalho Mota, que passou pelo Figueirense (Foto:Divulgação/ PC SC)

“Ele locava imóveis utilizando o nome dessas pessoas, não pagava e, quando era cobrado, subtraía bens que estavam nessas residências e ia para outros locais”

Na manhã desta quarta-feira (31), a Polícia Civil prendeu Daniela Maria Lima, de 29 anos, e Eberson Martins Rosendo Júnior, de 26, acusados de aplicar diversos golpes em Santa Catarina.

De acordo com as investigações, Eberson utilizava documentos falsos em nome de Ronaldo Caiado Ramos Filho, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. (As informações são do portal O Globo).

Além do nome do filho do governador que morreu no último dia 3 de julho, Eberson também portava uma carteira de habilitação que o identificava como Pedro de Godoy Bueno, CEO do grupo DASA, responsável por comandar uma das maiores empresas da área de saúde do Brasil e apontado como o bilionário mais jovem do país.

Na casa do suspeito, também foi encontrada uma identidade em nome do jogador de futebol Renan Carvalho Mota, que passou pelo Figueirense, um dos principais clubes catarinenses.

“Ele locava imóveis utilizando o nome dessas pessoas, não pagava e, quando era cobrado, subtraía bens que estavam nessas residências e ia para outros locais. Ele ainda conseguiu inserir no sistema de identificação de Santa Catarina que era policial militar, o que restringia o acesso a pesquisas no nome dele”, disse o delegado Attilio Guaspari Filho, que conduz o inquérito.

Daniela, mulher de Eberson, é acusada de participação nos golpes cometidos pelo companheiro. Segundo a polícia catarinense, ela também falsificou uma carteira de habilitação e um contra-cheque com o objetivo de enganar uma imobiliária.

Jornal Folha do Progresso em 31/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...