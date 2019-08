Polícia prende servidores do Detran acusados de associação criminosa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sob coordenação do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP), a operação conta com 22 equipes formadas por cerca de 80 policiais civis das Diretorias de Combate à Corrupção (DECOR), de Polícia Metropolitana (DPM), de Polícia Especializada (DPE) e do GPE (Grupo de Pronto-Emprego), grupamento tático da Polícia Civil. Os resultados da operação foram levados para o prédio da Delegacia-Geral, em Belém.

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (29), a operação denominada Tártaro para desarticular uma associação criminosa formada por servidores públicos do Detran do Pará, despachantes e outras pessoas investigadas pela venda de lacres de placas automotivas para posterior revenda de veículos.

You May Also Like