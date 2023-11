Enem 2023: Pará tem 29% de ausentes dos quase 230 mil inscritos no estado; saiba como pedir reaplicação

Estudante segura prova na cor rosa do Enem 2023. — Foto: Hariel Fontenelle / g1

Estado é o sexto com o maior número de candidatos e contabilizou cerca de 66.462 ausentes nesta fase inicial do processo seletivo, segundo balanço do Inep. g1 mostra em que casos é possível solicitar a reaplicação da prova e como fazer esta solicitação.

Dos 229.181 inscritos no Enem no Pará, 29% não compareceram no primeiro dia de prova, de acordo com o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo (5).

O estado, que é o sexto com o maior número de candidatos, contabilizou cerca de 66.462 ausentes nesta fase inicial do processo seletivo, segundo os dados.

No domingo (5), desde às 10h, já haviam alunos em frente aos portões da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Belém, e em outros locais que aplicam o Enem. Mas há quem tenha chegado de última hora e acabou ficando de fora.

A reportagem do g1 Pará registrou uma candidata que chegou cerca de três minutos depois do anúncio de fechamento dos portões e foi proibida de ter entrar ao local de prova — veja o vídeo acima.

🚨 Quem perdeu o exame pode fazer a segunda prova sem nenhum impedimento, conforme a organização do Enem. Se a falta ocorreu por motivo de doenças ou por problemas logísticos previstos no edital é possível até pedir a reaplicação das provas.

Reaplicação

O direito à reaplicação, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro, é válido somente em certas situações, como em caso de doenças infectocontagiosas, que precisarão ser comprovadas pelos candidatos, ou problemas logísticos.

Quem foi prejudicado pela distância do local de prova por um erro da organização também terá direito a fazer o Enem em dezembro, como comunicou o Inep, em endereços que ainda serão informados.

A 400 km de distância: candidata do Pará é lotada para fazer prova do Enem no Maranhão: ‘É revoltante!’

Neste caso, Inep disponibiliza, na Página do Participante, uma aba específica para que inscritos peçam para participar do Enem na nova data. Segundo o órgão, o sistema analisará as informações no período de 13 a 17 de novembro.

O edital alerta ainda que o participante afetado por problemas logísticos durante o 1º dia de aplicação das provas deverá comparecer normalmente no 2º dia de aplicação e poderá solicitar a reaplicação do exame do 1º dia.

Como pedir a reaplicação

A solicitação de reaplicação deverá ser feita pela Página do Participante até o dia 17 de novembro. As solicitações serão julgadas individualmente pelo Inep.

Segundo o instituto, para a análise da possibilidade de reaplicação, o candidato deverá inserir obrigatoriamente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença, por exemplo.

Na documentação, devem constar:

o nome completo do participante;

o diagnóstico com a descrição da condição;

o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente

e a data do atendimento.

🚨 O Inep alertou que o participante que alegou indisposição ou problemas de saúde durante o primeiro dia de aplicação e não concluiu as provas ou precisou ausentar-se do local não poderá retornar à sala de provas para concluir o exame e não poderá solicitar a reaplicação. O mesmo vale para estas situações do segundo dia de provas.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/15:48:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...