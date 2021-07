Polícia prende três suspeitos de envolvimento em chacina no Pará

Apreensões na ‘Operação Piedade’, da Polícia Civil. — Foto: Reprodução / Polícia Civil do Pará

Crime ocorreu em dezembro de 2019. Na operação desta terça (6), agentes também apreenderam armas, celulares e documentos.

A Polícia Civil do Pará prendeu na manhã desta terça-feira (6) três pessoas suspeitas de envolvimento em uma chacina no bairro do Reduto, em Belém. O crime ocorreu em dezembro de 2019.

As investigações apontam que dois dos suspeitos estavam numa motocicleta preta e realizaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, que estavam em frente a um depósito de bebidas.

O triplo homicídio foi um dos episódios que marcou um final de semana sangrento na Grande Belém. Um assassinato foi registrado às 16h39 de sexta na estrada do Maracacuera, distrito de Icoaraci, em Belém; uma outra morte às 11h30 de sábado na rodovia BR-316 com a estrada do Aurá, em Ananindeua; um assassinato às 21h de sábado na travessa Monte Alegre, no Jurunas, em Belém; outro na passagem do Além, no bairro da Marambaia, em Belém. No domingo, ocorreu uma morte às 00h21 na rua dos Ipês, no Levilândia em Ananindeua e outro triplo homicídio no Curuçambá.

Operação Piedade prende três pessoas em Belém — Foto: Ascom/ PC

De acordo com a PC, as prisões desta terça fizeram partes da Operação Piedade. A priori, os três presos estão envolvidos somente na morte das três pessoas no bairro do Reduto. Na ação, a polícia também apreendeu armas, celulares e documentos. Todo o material será periciado.

A Polícia Civil não informou que pessoas envolvidas em outros homicídios do período foram presas.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...