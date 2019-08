Polícia procura nove foragidos de cadeia no oeste do Pará

A fuga aconteceu na tarde da última terça-feira (20) (Foto:Reprodução)

Três presos – ainda não identificados – foram recapturados na manhã desta quarta-feira (21) no município de Oriximiná, oeste paraense. O trio integrou uma fuga em grande escala na delegacia do município que aconteceu na tarde de ontem. No entanto, 9 continuam foragidos e a polícia faz diligências na captura deles.

As circunstâncias da fuga não foram informadas, mas a Polícia Civil afirmou que, no momento do crime, apenas um agente estava no local, sendo rendido pelos foragidos.

Trio recapturado após fuga da delegacia de Oriximiná Divulgação/Polícia Civil

Os nomes dos envolvidos foram divulgados também pela polícia no intuito de obter apoio da população para a recaptura. São eles:

Alexandre da Silva Costa;

Elivaldo Costa Alves;

João Silas Silva dos Santos;

Roberto Oliveira Freitas;

Francenildo D.S.Gato;

Wilkson Melo Souza;

Fabiano Perdigão Vieira;

Leandro Saulo Ribeiro;

Márcio Lima dos Santos;

Rodrigo Souza da Silva;

André Nascimento;

Silvanei Nogueira;

Quem tiver informações sobre os nomes acima, pode fazer uma denúncia anônima através do Disque Denúncia pelo número 181, o sigilo é garantido.

