Discussão entre flamenguista e vascaíno deixa um morto em Juruti

Sidney dos Santos Silva não resistiu ao ser atingido com uma facada no peito e morreu – (Foto:Reprodução)

Uma discussão entre dois torcedores de clubes rivais resultou em uma morte no município de Juruti, no oeste do Pará, na noite deste domingo (28). Sidney dos Santos Silva, de idade desconhecida, não resistiu ao ser atingido com uma facada no peito e morreu no local.Segundo testemunhas informaram às autoridades policiais, o crime tem relação com uma briga entre os dois envolvidos, minutos antes.

Sidney teria sido morto por fazer piada com o rebaixamento do Vasco da Gama para a Série B do Campeonato Brasileiro.Segundo informações da Polícia ao G1 Santarém, Sidney teria dito para um torcedor do Vasco que o clube só vivia sendo rebaixado e, por isso, teria atraído a ira do vascaíno.

O homem ficou chateado com a provocação e os dois se desentenderam.Em seguida, o agressor se aproximou de Sidney com uma faca em punho e desferiu um golpe no peito do torcedor rubro-negro. Ele não resistiu à gravidade da lesão e morreu no local. O algoz fugiu após o crime e, até a publicação desta matéria, não havia sido identificado pelas autoridades.O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

