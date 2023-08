Policiais Militares são suspeitos de assaltar carga de cigarro em Rurópolis.

Caminhão roubado com a carga. (Foto: Reprodução) –

Policiais são suspeitos de assaltar carga de cigarro em Rurópolis.

Os policiais são lotados no município de Itaituba (PA).

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, ao menos um dos policias já estiveram lotados na polícia Militar de Novo Progresso, onde estiveram a frente da segurança pública do município.

Dois policiais militares são suspeitos de assaltar uma carga de cigarro que estava sendo transportada em um caminhão, no km 54, próximo ao distrito de Divinópolis, em Rurópolis, no Sudoeste do Pará. O flagrante ocorreu por volta das 7h40 da manhã de domingo (6), quando a dupla foi pega, em flagrante, transbordando a carga para outro veículo.

De acordo com a Polícia Civil de Rurópolis, a equipe tomou conhecimento do fato após um policial militar informar que, possivelmente, uma carga estava sendo roubada no local supracitado, tendo em vista que uma empresa seguradora teria entrado em contato informando que um caminhão saído da rota e adentrado em um ramal e que a porta do veículo estaria aberta.

O policial também relatou que, com a ajuda de GPS, seguiu para o local juntamente com três militares. No local indicado, eles adentraram em um ramal e avistaram dois caminhões-baú – sendo um deles o da empresa. Além disso, avistaram dois indivíduos encapuzados, realizando o transbordo da carga para o outro caminhão. Na ocasião, os policiais militares se identificaram e mandaram os dois homens levantarem as mãos. Nesse ínterim, um deles correu para a parte de trás do veículo, sendo seguido pelo outro criminoso.

Quando eles se preparavam para reagir a abordagem policial – tentando sacar armas de fogo que portavam na cintura –, os policiais militares efetuaram disparos em direção a eles, a fim de impedi-los de antecipar e disparar contra a guarnição. Um dos disparos acabou atingindo a perna de um dos suspeitos, momento em que eles se renderam e gritaram que eram policiais e tiraram os capuzes das cabeças. Desse modo, a guarnição reconheceu que, realmente, eles eram policiais; inclusive, lotados no município de Itaituba (PA).

Com eles, os policiais apreenderam: 02 (duas) pistolas marca Taurus calibre .40mm (patrimônio da Polícia Militar do Pará); 03 (três) telefones celulares; 03 (três) carregadores contendo 19 (dezenove) munições; 03 (três) carteiras porta cédulas contendo documentos diversos; 01 (um) capuz em tecido na cor preta; 01 (uma) luva na cor preta; 01 (uma) camisa; 01 (uma) bolsa na cor preta; outra bolsa na cor preta vazia.

Imediatamente, o policial baleado foi socorrido e conduzido ao posto de saúde para atendimento médico. Em seguida, os dois presos foram conduzidos para a sede deste município, sendo que o policial ferido foi transportado e foi hospitalizado no hospital municipal. O outro suspeito foi encaminhado à unidade policial. De acordo com informações a o envolvimento de um terceiro policial neste roubo.

Ainda segundo a polícia, após o fato, uma equipe policial foi até o local e constataram que o caminhão roubado apresentava uma perfuração provocada por disparo de arma de fogo efetuado antes da abordagem policial.

Também foi determinado que uma equipe ficasse guarnecendo a carga roubada e os dois caminhões.

Fonte: com informações do portal Plantão 24horas News/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/13:37:03

