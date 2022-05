Policial da reserva é baleado na cabeça, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com uma fonte do SAMU ouvida pela reportagem, o quadro de saúde do policial é gravíssimo e até 8h50 ele seguia passando por atendimento.

