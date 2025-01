Policial é atingido com tiro acidental na Terra Yanomami e resgate de helicóptero para no meio de avenida em Boa Vista

Helicópetro com policial ferido pousou no meio da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes — Foto: Reprodução

Vítima é da Força Nacional e é policial militar do Amapá. Ele foi trazido em um helicóptero que pousou na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente ao Hospital Geral de Roraima.

Um policial da Força Nacional foi atingido com um tiro acidental na perna nesta segunda-feira (6) na região de Apiaú, na Terra Indígena Yanomami. Ele foi trazido em um helicóptero que pousou na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente ao Hospital Geral de Roraima (HGR), em Boa Vista.

O incidente aconteceu durante uma ação contra o garimpo na região, segundo a Casa de Governo em Roraima, responsável pela desintrusão da atividade ilegal no território. Ao entrar na floresta, o agente perdeu o equilíbrio em um lugar de difícil acesso e escorregadio, momento em que caiu e o disparo atingiu a própria perna.

“De imediato, o agente foi socorrido pela equipe da FN e encaminhado de helicóptero, ao Hospital Geral de Roraima (HGR), em Boa Vista, onde passa por cirurgia. A equipe da Casa de Governo está na unidade hospitalar e acompanha a evolução do quadro de saúde do agente”, informou.

A vítima foi identificada como Jonhito Alberto Magalhães Silva e é soldado da Polícia Militar do Amapá, segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima coronel Miramilton Goiano de Souza, que acompanha o caso.

“É um policial da Força Nacional que levou um tiro na perna. Foi feito um torniquete [método que compressão usado para conter hemorragias] nele e ele está entrando agora no centro cirúrgico. Tem um médico nosso da Polícia Militar que está de serviço hoje, e tá acompanhando”, disse.

Para a chegada do helicóptero com o policial ferido, foi montada uma operação no entorno do hospital e algumas ruas foram fechadas. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o pouso da aeronave no meio da avenida, que é uma das mais movimentadas da cidade, enquanto policiais controlavam para que ninguém se aproximasse.

