Policial é encontrado morto dentro de motel no Pará

(Foto| Divulgação) – Um dos trabalhadores foi verificar a situação do quarto e viu Darlison desacordado no chão.

Agente entrou sozinho no motel. Polícia investiga também a possibilidade da causa da morte ser natural

Um caso ainda sem explicação e envolto em mistério ocupa a polícia paraense na região oeste do Estado. Uma morte é investigada e não há informações concretas sobre o ocorrido.

Um homem entrou em um motel localizado próximo a rodovia Curuá Uma, em Santarém, na tarde desta segunda-feira (9) e não saiu de lá vivo.

Segundo informações iniciais, o policial penal Darlison Richard dos Santos foi ao local para descansar após um turno de trabalho intenso. Algumas horas trancado no cômodo, os funcionários começaram a suspeitar de algo.

Um dos trabalhadores foi verificar a situação do quarto e viu Darlison desacordado no chão. O funcionário acionou rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), que chegou ao local e constatou o óbito.

O corpo do agente foi removido do local pelo Centro de Perícias Científicas. A Polícia Civil irá investigar o caso. Inicialmente as suspeitas são que Darlison tenha sofrido um infarto fulminante.

Fonte:DOL segunda-feira, 09/08/2021, 21:26

