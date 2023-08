Policial fica em estado grave após viatura colidir contra carreta

Viatura ficou com o lado esquerdo destruído – Crédito: Divulgação

Um Policial Militar da PMR (Polícia Militar Rodoviária), identificado como Cabo Fernandes, ficou gravemente ferido, na tarde desta quarta-feira, dia 09 de agosto, após se envolver em um acidente com a viatura que conduzia na rodovia MS-112, entre as cidades de Inocência e Cassilândia.

De acordo com informações passadas pela assessoria de imprensa da corporação, na viatura estavam dois militares que se deslocavam para prestar apoio a um acidente ocorrido na mesma rodovia.

Ainda não se sabe quais as causas, mas a viatura colidiu de frente com uma carreta, que seguia no sentido contrário. O cabo Fernandes, que conduzia o veículo, tentou evitar a batida, mas o impacto aconteceu justamente do lado em que ele estava. A caminhonete parou às margens da rodovia.

O militar foi socorrido em estado grave e está sendo levado por uma UTI Móvel para a Santa Casa de Campo Grande. Ele foi intubado durante o socorro. Segundo o site Campo Grande News, o policial que estava no banco do passageiro não sofreu ferimentos, mas foi encaminhado para um hospital da região para ficar em observação.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para realizar os trabalhos de perícia e identificar as causas do acidente. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

