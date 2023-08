Avião roubado em Novo Progresso é recuperado já pintado com outra cor e prefixo mudado

Avião roubado em Novo Progresso, PA. Um avião ✈️ monomotor que foi roubado na manhã desta quarta-feira, 09/08/23, de um angar da cidade de Novo Progresso, sudoeste do estado do Pará, por volta das 05hs45min, foi recuperado. Avião PT-KCY que foi roubado, mas os ladrões tentaram levar um 210, porém não conseguiram. O alerta já foi dado na região. O avião foi recuperado nesta quinta feira, 10/08/23, após os ladrões terem caído com a aeronave, que já tinha tido a cor alterada, e o prefixo também, original é PT-KCY e já estava com ALL. A informação de Junior Ribeiro

