Policial santareno é empossado como Diretor do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Pará

investigador da Polícia Civil de Santarém, Paulo Gennaro, tomou posse para exercer o cargo de Diretor do SINDPOL – (Foto:Reprodução)

Cerimônia de posso aconteceu na noite de sábado, na boate da Tuna Luso, em Belém

Foi empossada na noite de sábado, dia 08 de janeiro de 2022, a nova diretoria do Sindicato dos Servidores da Polícia do Pará (SINDPOL). O Evento aconteceu na Boate da Tuna Luso Brasileira, em Belém (PA), em meio a discursos de agradecimentos à diretoria que saiu, sob o comando de José Pimentel e de sucesso grandes lutas na atual administração, agora sob o comando de Ednaldo Araújo. (As informações são do Portal Santarém).



O evento contou, ainda, com as presenças de convidados em gerais, dentre os quais representante da Fepolnorte.

Ednaldo Araújo e José Pimentel, que agora vem como vice, prometem muito empenho, juntamente com os demais diretores eleitos.

Estiveram na solenidade de posse Antônio Aragão, Rafael Bria, advogados que compõem o corpo jurídico do Sindicato, bem como os funcionários que receberam elogios de José Pimentel, pela atuação de todos, durante sua gestão.

O investigador da Polícia Civil de Santarém, Paulo Gennaro da Paz Duarte Moreira, esteve presente no evento. Paulo Gennaro tomou posse para exercer o cargo de Diretor do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Pará/SINDPOL, para o triênio 2022/2024 com a Chapa “Renovação e Ação”.

