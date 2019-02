Golfistas brasileiros iniciam temporada de olho nos Jogos de Tóquio 2020

Golfistas brasileiros com vistas aos Jogos Olímpicos de Tóquio (CBGolfe)

Adilson da Silva, Alexandre Rocha, Rafael Becker, Rodrigo Lee e Felipe Navarro representam o país em circuitos internacionais

Os principais golfistas do Brasil iniciam a temporada de 2019 de olho nos Jogos de Tóquio 2020, que tem como base de classificação o ranking olímpico, baseado no ranking mundial

Adilson da Silva, Alexandre Rocha, Rafael Becker, Rodrigo Lee e Felipe Navarro são os representantes do país em circuitos internacionais, com potencial para buscar uma vaga no Japão.

A corrida olímpica começou em 1º de julho de 2018 e prossegue até 22 de junho de 2020, com base nos pontos do Ranking Mundial (OWGR). Classificam-se apenas 60 jogadores, com limite de dois por país (quatro, se estiverem entre os Top 15 do mundo).

Após ficar de maio a agosto do ano passado sem competir, por conta do nascimento de suas filhas gêmeas, Adilson da Silva retornou às competições no fim do ano e alcançou um feito histórico. Tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar um título na Ásia, com o Taiwan Masters.

“Este ano vou continuar a jogar no Tour Asiático, no Sunshine Tour e espero jogar alguns torneios no European Tour. Meu putter está bem melhor, então estou começando a me sentir com mais confiança no campo. No geral eu ainda gosto muito de jogar torneios, de treinar e sinto que posso vencer”, afirma Adilson.

No último fim de semana, Adilson voltou a ter grande atuação e terminou em oitavo lugar o RAM Cape Town Open, etapa do Sunshine Tour, o circuito profissional da África do Sul. O torneio, disputado no Royal Cape Golf Club, em Cape Town, rendeu ao brasileiro mais alguns pontos para os rankings Olímpico e Mundial de Golfe.

Rafa Becker tem forte nesta expectativa neste ano. “Minha expectativa para a temporada é muito boa, estou treinando forte. Já estava trabalhando com a equipe da Academia Tiro Certo, que agora está com a CBGolfe, e acho que vai ser muito bom treinar a distância e também no Brasil, com outros jogadores de alto rendimento”, destacou.

Outros três brasileiros terão cartão para o PGA Tour Latino América, Alexandre Rocha e Rodrigo Lee, por terem ficado entre os 60 melhores da última temporada; e Felipe Navarro, que conquistou um cartão para a primeira metade da temporada ao ficar em sexto lugar no QSchool realizado no Campo Olímpico do Rio, na última semana.

