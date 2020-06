Polícias Civil e Militar de Rurópolis deflagram operação ‘Remoto’ e prendem suspeito de homicídio

Operação “Remoto” deflagrada em Rurópolis para prender suspeito de homicídio — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Crime foi cometido no ano 2000, em Boa Vista, capital do estado de Roraima.

As polícias Civil e Militar de Rurópolis, sudoeste do Pará, deflagraram na manhã desta quarta-feira (10), a operação “Remoto”, na zona rural do município para cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um suspeito de homicídio. O mandado foi expedido pela Comarca de Boa Vista, estado de Roraima.

Agnaldo Jorge Pereira, de 40 anos, era considerado foragido da Justiça do estado de Roraima. O crime foi praticado no ano 2000, segundo o próprio suspeito.

Para dar cumprimento à ordem judicial, a polícia identificou o lugar bastante remoto do Centro da cidade, onde o foragido se encontrava, na vicinal Estrela Dalva. Após campana de um policial civil e militares da 17ª Companhia Independente da PM, sob o comando do capitão Manoel Vieira, o suspeito foi visto e recebeu voz de prisão.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, durante a operação deflagrada para prender o suspeito foram encontrados no interior da residência onde ele morava, uma espingarda sem marca e numeração aparentes, calibre 32, com um cartucho marca CBC calibre 32 intacto, dois tubetes de pólvora para cartucho, o que também levou à prisão por posse de arma de fogo.



Arma e munições apreendidas com suspeito de homicídio — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Durante interrogatório, o suspeito informou que o crime ocorreu no ano de 2000 na cidade de Boa Vista em meio a uma confusão em uma festa de fim do ano, quando acabou ferindo um homem gravemente após ser agredido a paulada.

O inquérito policial por posse de arma de fogo está em andamento, a fim de se averiguar se outras pessoas na comunidade estariam dando apoio ou auxílio ao foragido de justiça para mantê-lo escondido.

Delegado Ariosnaldo Filho informou que o bom resultado da operação se deu em razão das investigações policiais sigilosas.

