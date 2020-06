Agentes do Detran atuarão em 26 municípios durante feriado prolongado

(Foto:Reprodução) – A fiscalização começa nesta quarta-feira (10) e segue até o próximo domingo (14).

Começa nesta quarta-feira (10) e vai até o próximo domingo (14), a Operação Corpus Christi do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Cerca de 130 agentes de fiscalização de trânsito atuarão em 26 municípios de todas as regiões do estado, com medidas preventivas, educativas e repressivas, garantindo a fluidez do trânsito e o controle de fluxo neste período.

As atenções também estão voltadas às medidas de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Um dos objetivos é garantir o cumprimento do decreto estadual que dispõe sobre a restrição de circulação intermunicipal em praias, igarapés e balneários.

Outros 54 agentes setorizados atuarão nos trabalhos realizados na BR-316, no perímetro que abrange a região metropolitana, distribuídos em turnos de serviço por escala diuturnamente.

Os agentes contarão com 20 viaturas quatro rodas e duas motocicletas para a realização dos trabalhos, estando aptos, inclusive, a possíveis levantamentos de acidentes de trânsito.

O Detran atuará sempre em conjunto com os demais órgãos da segurança pública e administração estadual, especialmente nas operações que envolvem a entrada e saída da capital. No km 17 da rodovia, os agentes estarão trabalhando em barreiras nos dois sentidos da via, sinalizando, orientando e garantindo a fluidez no trânsito neste trecho. Caso haja algum transtorno, os agentes estão orientados a criar alternativas viárias para os usuários.

