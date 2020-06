Saiu o resultado do processo seletivo da Ebserh para atuação no combate à Covid-19

Convocações devem acontecer ainda nesta semana

A lista de aprovados do processo seletivo Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) já está disponível no site da rede hospitalar. O início das convocações para esses novos cargos ocorrerá ainda nesta semana, de acordo com a necessidade de cada hospital pertencente à rede Ebserh.

O objetivo do processo é possibilitar a reposição do quadro de pessoal e o reforço necessário em áreas sensíveis para o enfrentamento à Covid-19. As vagas dos processos seletivos são exclusivas e temporárias para enfrentamento ao novo coronavírus.

Foram 31,5 mil inscritos para os cargos de médico plantonista, médico (Medicina do Trabalho), farmacêutico, assistente social, biomédico e técnicos em Análises Clínicas, Radiologia, Necropsia e Farmácia.

Confira o resultado aqui

Formatura antecipada

Outra medida adotada pelo Ministério da Educação (MEC) foi antecipar as formaturas dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Atualmente, já foram realizadas 7.292 formaturas antecipadas, sendo 2.219 em instituições públicas e 5.073 em particulares. A medida do MEC tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de emergência na saúde pública por causa da pandemia de coronavírus.

Assim, estudantes de Medicina podem se formar ao concluir 75% do internato e alunos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, no momento em que cursarem a mesma porcentagem do ensino curricular obrigatório.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...