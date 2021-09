DESCASO -Ponte interditada há mais de 60 dias, ainda sem previsão de reparos- veja reclame de moradores

Muito utilizada, aponte da Avenida Brasil que dá acesso aos bairros da cidade de Norte a Sul, muito usada por motoristas para encurtar o trajeto e sair do movimento da BR 163, que também é usada por pescadores e usuários da praia do rio Jamanxim (Prainha) , continua sem previsão de conserto, depois de ser interditada ter as planchas retiradas pela Secretaria de Obras do município de Novo Progresso.

Para o pescador Marcelo Sousa Tavares, de 45 anos, o abandono demonstra descaso do poder público com a população, principalmente com os moradores de Novo Progresso. O prefeito Gelson Dilll (MDB) usou da rádio comunitária e argumentou a falta de madeira.

“Passados mais de 60 dias o descaso continua, na terra da madeira a ponte continua interditada sem prazo para consertar”.

Muitas pessoas estão prejudicadas com a falta de acesso pela ponte, não só os pescadores, mas também ciclistas e motoristas que pegam esse acesso para região, principalmente os moradores dos Bairros Otavio Onetta e Industrial. Pela BR, eles gastam mais combustível e tempo. É um descaso com a população de Novo Progresso, – declarou Marcelo.

Internautas reclamam nas redes sociais

Moradores reclamam de ruas esburacadas e sem asfalto.

O inicio do inverno Amazônico voltando, as ruas de Novo Progresso continuam abandonas, algumas receberam reparos, em sua maioria recebeu patrola, cobriram os buracos com a poeira a volta dos atoleiros está anunciada, comentam nas redes sociais.

Fiscal do Povo

Ainda quando vice-prefeito Gelson Dill (MDB), usava das redes sociais que estava fiscalizando as obras de pavimentação, passado este tempo se elegeu prefeito, as obras por ele fiscalizada estão abandonados e sem reparos, o serviço foi de péssima qualidade. A exemplo da avenida Cristalina que está se deteriorando com menos de um ano conclusa.

Moradores da rua Itaituba no Bairro Bela Vista, parte baixa da cidade, reclamam a falta de manutenção no asfalto e o descaso de várias ruas do bairro.

Eles reclamam que o local está cheio de buracos e quando chove fica impossível transitar por conta do lameiro. Além disso, segundo eles muitas ruas estão encobertas de barro e entulhos trazidos pela chuva.

“Ainda não choveu tanto assim, mas qualquer ‘’pingo” que caí à rua já vira um lago de “lama”, muito buracos, impossível de transitar”, o esgoto corre em céu aberto, conta uma moradora.

Ainda segundo os moradores, a enxurrada desce com força para outras ruas e inviabiliza o trânsito nessas localidades.

