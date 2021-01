Novo Progresso registra 34 novos casos de Coronavírus e mais um óbito.

Novo Progresso registrou desde segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, 34 novos casos do Novo Coronavírus, chegando assim, ao total de 1152 infectados. Desses, 1073 encontram-se curados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, após ultrapassar mil casos da doença, Novo Progresso contabiliza 79 pessoas em tratamento contra a doença.

Desses, 117 cumprem (monitoramento) isolamento domiciliar, 1 está internado.

No total 3410 casos foram monitorados em Novo Progresso.

Total de óbitos é de 23;

16 de Novo Progresso;

6 não residentes;

Óbito

Um MULHER residente em Novo Progresso deu entrada na semana passado no Hospital Municipal e foi transferida pela família para tratamento na cidade de Sinop (MT), com registro de comorbidades, faleceu no início da noite desta segunda-feira (28) após apresentar piora no quadro de saúde.

Vejam o Boletim desta quarta-feira 30 de dezembro de 2020.

29/12/2020

