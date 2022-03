Ponte desaba com caminhão carregado de cascalho no Pará

Ponte não suportou o peso do caminhão e caiu | Foto:Reprodução

Ponte dava acesso a várias propriedades rurais, que agora ficarão temporariamente intransitáveis

Uma ponte de madeira não suportou o peso de um caminhão caçamba, com carregamento de cascalho e desabou. O motorista, que estava sozinho no veículo, foi resgatado por populares. (As informações são de Sandra Regina de Conceição do Araguaia).

Ele sofreu escoriações em várias áreas, inclusive no rosto. Já o veículo precisou ser removido do igarapé com um guincho. O incidente ocorreu na segunda-feira (28), numa localidade rural do município de Sapucaia, região sul do Estado.

Segundo testemunhas, que residem na localidade conhecida como Iguarapará, no momento em que o caminhão tentava passar sobre a ponte a estrutura de madeira, que já estaria afetada, “rachou” no meio e desabou com o peso do carro, o qual ficou pendurado verticalmente com a cabine inclinada para cima.

O motorista, que não foi identificado, foi resgatado do interior do veículo com a ajuda de pessoas que passavam pelo local e se mobilizaram para socorrê-lo.

Após ser resgatado, o condutor do caminhão foi levado em um veículo particular para uma unidade de saúde de Sapucaia, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Ele relatou que, por sorte, o fortuito causou apenas danos materiais, além do susto. Devido o desmoronamento da ponte, o trecho da vicinal, que dá acesso a várias propriedades rurais, ficará temporariamente intransitável, dificultando o tráfego naquela localidade.

Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/17:06:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...