Ao confessar morte de PM no PA, jovem diz que mantinha relação com vítima e que incendiou casa após o crime

Jefferson se entregou na delegacia de Mocajuba e foi transferido para Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Jefferson Wallace Lopes Braga, 18, se apresentou acompanhado da mãe na delegacia de Mocajuba, no interior do Pará, e foi transferido para Belém.

Jovem confessa ter incendiado kitnet após matar PM com quem mantinha relacionamento

Após se entregar à Polícia acompanhado da mãe, Jefferson Wallace Lopes Braga, 18, confessou ter matado o sargento da Polícia Militar José Nazareno Barbosa Feio, 50, após uma discussão e que incendiou a kitnet onde a vítima teve corpo carbonizado, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Em depoimento, Jefferson afirmou que mantinha um relacionamento com o policial e que incendiou a casa para não deixar vestígios do crime.

Na quarta-feira (9), o policial teve o corpo queimado em kitnet que pegou fogo na travessa We 69, no conjunto Cidade Nova 7. Testemunhas disseram que ouviram disparos de arma de fogo antes do incêndio. Os bombeiros disseram que somente o laudo pericial pode confirmar se o incêndio foi criminoso.

PM encontrado morto em kitnet que pegou fogo em Ananindeua. —

O jovem se apresentou na sexta (11) na delegacia de Mocajuba, nordeste do estado, e foi transferido para uma unidade prisional na Grande Belém.

De acordo com a Polícia, ele deve responder por latrocínio, porque levou objetos do sargento; e incêndio criminoso, destruição de cadáver e fraude processual, por tentar prejudicar as investigações ao queimar a casa.

Investigações

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios. Segundo relatos de familiares, o policial trabalhava há três anos em Rio Maria e ficava no apartamento que pegou fogo quando estava na região metropolitana.

Familiares também disseram que José iria ao município de Cachoeira do Arari, onde nasceu e participaria de uma festa de aniversário. “Era uma pessoa muito querida e amada por todos, ele não merecia morrer nesse fim trágico que teve”, disse a irmã da vítima, Rosemary Feio.

O corpo do policial segue sem previsão de liberação do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de alta complexidade.

Violência

De acordo com Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), cinco policiais foram mortos este ano no Pará. Relembre os casos:

Dia 11/01: Antonio Avelino Ferreira de Araújo

O sargento da reserva da Polícia Militar, Antonio Avelino Ferreira de Araújo, 55, foi morto na sexta-feira (11), no fim da tarde, no conjunto Jardim Sideral, bairro do Coqueiro em Belém.

Sargento da PM é morto a tiros no conjunto Jardim Sideral, em Belém.

Dia 10/01: Max Pedro da Silva Ferreira

O sargento Max Pedro da Silva Ferreira, 48, estava em um mercadinho na área Carananduba quando foi baleado na cabeça, na quinta (10), por dupla armada que chegou em uma moto vermelha. A arma da vítima foi roubada.

Sargento da PM é morto em Mosqueiro, em Belém.

Dia 09/01: José Nazareno Barbosa Feio

Dia 06/11: Jessé Medina Cruz

O PM reformado Jessé Medina Cruz, 43, foi morto a tiros no domingo (6) no bairro Laranjeiras, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo a Polícia, os atiradores surpreenderam o PM pelas costas, sem chance de defesa.

PM é morto em Marabá, no PA

Dia 05/01: Judá Wilkens da Costa Diniz

O PM Judá Wilkens da Costa Diniz foi morto a tiros na noite de sábado (5), no bairro da Cabanagem, em Belém. A vítima estava no carro quando foi abordado por dois criminosos, que estavam em uma motocicleta.

Judá Wilkens da Costa Diniz estava no carro quando foi abordado por dois criminosos, que estavam em uma motocicleta no conjunto Panorama XXI, na Cabanagem, em Belém

Por G1 PA — Belém

